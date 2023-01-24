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توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق.. تبلغ ذروتها في هذا الموعد

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق.. تبلغ ذروتها في هذا الموعد

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق.. تبلغ ذروتها في هذا الموعد
٠٢:٣٢:٥١ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة مطرية غزيرة على عدد من المناطق خلال اليومين القادمين بمشيئة الله.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “متوقع – إن شاء الله-خلال الـ 36 ساعة القادمة من الأربعاء 7/3 إلى الخميس 1444/7/4 هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول”.

أمطار غزيرة وبرد وسيول

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “هي ذروة الحالة الممطرة الحادية عشر على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة تمتد إلى البحرين وقطر والإمارات وعُمان”.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.

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