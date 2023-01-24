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“الأرصاد”: أمطار على الرياض وتحذير على المنطقة الشرقية

“الأرصاد”: أمطار على الرياض وتحذير على المنطقة الشرقية

“الأرصاد”: أمطار على الرياض وتحذير على المنطقة الشرقية
٠٢:٢٣:٥٠ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار الحالة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

تستمر حتى عصر اليوم

وشمل التنبيه، الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والزين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، وضرمة، ومزات.

ويصاحب الحالة، حسب تنبيه الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وتستمر الحالة حتى الساعة الرابعة عصرا، اليوم الأربعاء ، الموافق 25 من يناير.

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تحذير على المنطقة الشرقية 

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا على المنطقة الشرقية، يتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

وتستمر الحالة من الساعة الرابعة صباحا، حتى الثالثة عصرا، على الجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة.

ويصاحب الحالة نساط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

أمطار على غزلان 

وفي سياق متصل، هطلت أمطار غزيرة على غزلان برأي تنورة، في وقت متأخر من الليل، حسبما أظهر مقطع فيديو متداول عبر تويتر.

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