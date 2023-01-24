هل يمكن تغيير باقة الحج بعد الحجز وسداد الدفعة الأولى؟

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أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن تغيير باقة الحج، ولكن المتاح إلغاء الحجز ثم إعادة الحجز مرة أخرى لمن يريد تغيير الباقة.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “حجزت مبدئيًا وسددت الدفعة الأولى، هل يحق لي تغيير مقدم الخدمة؟! أريد حملة قريبة من الجمرات؟”.

لا توجد خاصية تغيير باقة الحج

وأجابت الوزارة بقولها “حياكم الله.. عزيزي الحاج، لا توجد خاصية تغيير الباقة المتقدم لها، ولكن يمكنكم إلغاء الحجز ثم إعادة الحجز مرة آخرى حسب المقاعد المتاحة، دمتم بخير”.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الحج والعمرة، يوم الأحد الموافق 7 من شهر رجب الجاري، آخر موعد لسداد الدفعة الثانية من الرسوم المالية لحجوزات مقاعد شركات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444هـ.

استكمال سداد الدفعات الثلاث

ونبهت الوزارة على الراغبين من المواطنين والمقيمين، ضرورة استكمال سداد الدفعات الثلاث لضمان تأكيد الحجز وإصدار تصريح الحج. وقالت إنه سيتم إصدار فاتورة سداد لكل دفعة على حدة، على أن يلغى الحجز في حال عدم إكمال سداد الدفعات.

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سداد الرسوم عبر طريقتين

وحددت الوزارة، ولأول مرة في تاريخ قطاع حجاج الداخل، سداد الرسوم عبر طريقتين:

الطريقة الأولى: سداد الرسوم دفعة كاملة فور إجراء الحجز، وإصدار فاتورة واحدة بذلك، وتصبح حالة الحجز “مؤكد”.

الطريقة الثانية: هي سداد الرسوم على ثلاث دفعات بحيث يتم سداد 20% دفعة أولى بعد 72 ساعة من الحجز عبر الرابط الإلكتروني، و40% دفعة ثانية، و40% دفعة ثالثة تسدد في موعد أقصاه يوم العاشر من شهر شوال للعام الحالي، وبعد ذلك تصبح حالة الحجز «مؤكد» عند سداد الدفعات في تواريخها المحددة.

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