مشاهد جوية لأجواء الربيع في روضة خريم بعد هطول الأمطار (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أجواء روضة خريم في منطقة الرياض بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

أجواء الربيع بروضة خريم

ووثق مقطع فيديو، نشره حساب “طقس”، في “تويتر”، تم التقاطه من الأجواء ازدهار الأشجار والحشائش والأزهار في روضة خريم، على مد البصر، في مشاهد تسر الناظرين.

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يذكر منطقة الرياض شهدت خلال الأيام الماضية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.

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