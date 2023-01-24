الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رافعة تسحق الهندوس في تجمهر لـ “احتفال شركي”
“السبع” يحذر من مواقع احتيالية للحصول على رقم الواي فاي السري (فيديو)
هل يمكن تغيير باقة الحج بعد الحجز وسداد الدفعة الأولى؟
مشاهد جوية لأجواء الربيع في روضة خريم بعد هطول الأمطار (فيديو)
تنبيه من الأرصاد بسحب رعدية ممطرة على الليث والقنفذة حتى الثالثة مساءً
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 6 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 6 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 6 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 6 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة
١٢:٤٧:١٠ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 3 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 25 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:38 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:33

المدينة – 12:34

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:41

الرياض – 3:12

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:06

المدينة – 6:02

الرياض – 5:34

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:36

المدينة – 7:32

الرياض – 7:04

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
بالتعاون مع سدايا.. «التأمينات» تتيح خدمة تجويد البيانات عبر تطبيق «توكلنا خدمات»

بالتعاون مع سدايا.. «التأمينات» تتيح خدمة تجويد البيانات عبر تطبيق «توكلنا خدمات»

٠٩:١٣ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
5 وفيات و8 مصابين في 3 حوادث متفرقة بالمدينة

5 وفيات و8 مصابين في 3 حوادث متفرقة بالمدينة

٠٩:٣٠ م، الجمعة، ٢٩ أبريل ٢٠١٦
«الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الشرقية والرياض

«الأرصاد»: توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الشرقية والرياض

١٠:٤٤ ص، الأربعاء، ٣١ مايو ٢٠١٧
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوداني

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوداني

١٢:٤٦ ص، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *