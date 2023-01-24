مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 6 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء، 3 شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 25 يناير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:38 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 رجب 1444هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:41
الرياض – 3:12
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:06
المدينة – 6:02
الرياض – 5:34
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:36
المدينة – 7:32
الرياض – 7:04
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