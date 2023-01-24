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عاجل.. تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس حائل

عاجل.. تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس حائل

عاجل.. تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس حائل
١٢:٤٣:٣٧ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم حائل، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارسها، على أن تستمر الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

حرصا على سلامة الجميع 

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “استمرار الدراسة يوم الأربعاء ٣ /٧ / ١٤٤٤هـ عبر منصة مدرستي ( عن بعد ) في جميع مدارس منطقة حائل ، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس حرصًا على سلامة الجميع ؛ وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد”.

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نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الثلاثاء، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تكونا للسحب الممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية على هذه المناطق.

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وطالب بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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