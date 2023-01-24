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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
١٢:١٦:٢٥ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظيفة بمجال المشاريع والتقارير بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مشاريع وتقارير بيئية.

الشروط المطلوبة:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

2- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- معرفة ببرامج الاوفيس وبرامج تحليل البيانات والمؤشرات بمستوى متقدم.

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نبذة عن المركز:

– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019م، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م.

طريقة التقديم:

– وتابع  المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:اضغط هنا.

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