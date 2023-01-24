وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
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المسمى الوظيفي:
– أخصائي مشاريع وتقارير بيئية.
الشروط المطلوبة:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).
2- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- معرفة ببرامج الاوفيس وبرامج تحليل البيانات والمؤشرات بمستوى متقدم.
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نبذة عن المركز:
– المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019م، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م.
طريقة التقديم:
– وتابع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.
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