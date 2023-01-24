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رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون يدينان حرق نسخة من المصحف الشريف

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رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون يدينان حرق نسخة من المصحف الشريف

رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون يدينان حرق نسخة من المصحف الشريف

رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون يدينان حرق نسخة من المصحف الشريف
١٢:٢١:٠٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا، في مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

جاء ذلك في بيانٍ للرابطة جدد فيه معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التحذير من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، مؤكِّدًا في السياق ذاته أهمية إدراك الجميع مخاطرَ هذه الممارسات والتضامن في مواجهتها بحزم.

مجازفات همجية

ولفَت معاليه الأنظار إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسيئ بلا شك- في جملة إساءاته- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية، مجدِّداً تأكيده على أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافاً صادقاً حول دُوَلهم الوطنية، وإسهاماً فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصراراً على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد- بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.

منظمة التعاون الإسلامي

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

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وجددت الأمانة العامة استنكار منظمة التعاون الإسلامي وشجبها مثلَ هذه الممارسات المتطرفة والاستفزازية التي تشكل مثالاً للكراهية ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

تعصب وكراهية

وأعربت عن عميق انشغالها إزاء استمرار مظاهر التعصب والكراهية الدينية ضد المسلمين في العديد من مناطق العالم, وحثت حكومات الدول المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأفعال.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية تشجيع الحـوار والتفاهـم والتعـاون بين الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الكراهية والتطرف؛لتحقيق السِّلم والوئام فـي العالم.

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الكلمات الدلالية:
السويد حرق المصحف الشريف رابطة العالم الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي هولندا

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