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وزير الطاقة يلتقي وزير النفط والبيئة البحريني
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وزير الطاقة يلتقي وزير النفط والبيئة البحريني

وزير الطاقة يلتقي وزير النفط والبيئة البحريني

وزير الطاقة يلتقي وزير النفط والبيئة البحريني
١٢:٠٢:٣٨ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع معالي وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في مجال الطاقة.

مشروعات الطاقة النووية

كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، صرّح مؤخرًا بأنه تم تدشين مشروعات الطاقة النووية وتعد الأولى من نوعها والأقل في انبعاثات الكربون في العالم، وذلك خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي 2023 المقام بالرياض.

وأضاف: “دشنا مشروعات الطاقة النووية والتي تعد أول برنامج للطاقة النووية وهذا المشروع هو أقل مصدر للانبعاثات الكربونية حول العالم، هناك الكثير والكثير في القادم”.

خطوة للأمام

وأكد الخريف أن التعدين يأخذ خطوة للأمام عن طريق جودة الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، وأن جميع الشركاء والأطراف المعنية راغبين بأن يكونوا جزءًا من هذه المبادرة من خلال النسخة الثانية من منتدى مستقبل المعادن الذي يستمر لمدة يومين.

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بالرياض.. انطلاق مؤتمر التعدين الدولي بمشاركة 200 متحدث و2000 ممثل من 130 دولة

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اخبار السعودية السعودية اليوم وزير البيئة والطاقة البحريني وزير الطاقة

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