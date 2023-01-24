يبلغ 10 مليارات دولار.. مايكروسوفت ترصد استثمارا ضخما في OpenAI

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كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية أنها ستزيد استثمارها في “OpenAI”، المالكة لـ”ChatGPT”.

منافسة مع جوجل

وتمهد مايكروسوفت الطريق لمزيد من المنافسة مع منافستها جوجل المملوكة لشركة “ألفابت”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وقالت الشركة العملاقة البرمجيات في تدوينة: “نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم”.

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بدأت في 2019

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الاتفاقية الجديدة لعملاق التكنولوجيا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من شراكة متنامية مع شركة “OpenAI”، ومقرها سان فرانسيسكو، والتي بدأت باستثمار قيمته مليار دولار في عام 2019.

وأوضحت أن الشراكة ستساهم في تعزيز روبوت المحادثة “ChatGPT” الشهير من خلال تزويد OpenAI بالموارد اللازمة.

تسريبات إعلامية

ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق على شروط الاستثمار الأخير، الذي ذكرت بعض وسائل الإعلام أن قيمته تبلغ 10 مليارات دولار.