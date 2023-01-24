قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

تواصل – فريق التحرير:

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ارتفاعه بشكل غير مسبوق، مسجّلاً أرقاماً قياسية، وبمسار تصاعديّ حادّ وسريع خلال الساعات الماضية.

وحسب وسائل إعلام محية، ارتفع سعر الصرف اليوم من 53400 ليرة و53700 ليرة صباحاً، إلى 54 ألفاً عصراً، وصولاً إلى تخطّيه الـ55 ألف ليرة مساءً، وتسجيله 55500 ليرة في بعض الأوقات.

صعود الذهب

على الجانب الآخر صعدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الدولار، بينما ينتظر المتعاملون، صدور بيانات اقتصادية أمريكية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تحدد مؤشرات أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1935.04 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1935.60 دولار، حسب “الاقتصادية”.

ومن المرجح أن تظل أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على البيانات المنتظرة، وكذلك قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة.

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.. لهذا السبب

مؤشر الدولار يستقر بعد تراجع

واستقر قرب مستويات أمس الاثنين، بعدما قلص معظم خسائره الصباحية، اليوم الثلاثاء، إلا أنه يحوم بالقرب من قاع 9 أشهر، حيث يتأرجح بين مستويات 102.1 نقطة ومستويات 101.7 نقطة، حسب “Investing”.

كما تحول العائد على خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع طفيف في حدود 0.01 نقطة وصولا إلى مستويات قرب الـ 3.49%.

أسعار الفضة والمعادن

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8% إلى 1055.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1712.57 دولار.