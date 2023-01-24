الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أوكرانيا تعلن رفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار “مينسك”
بعد حرق عَلَمها.. السويد تغلق سفارتها في هذه الدولة بسبب تظاهرات تندد بحرق المصحف الشريف
“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي
بسبب رواية لأديب مشهور.. شاب ينهي حياة أسرته بالكامل في دولة عربية
السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023م
خادمُ الحرمينِ يُصدرُ أمراً ملكياً بترقية وتعيين 51 قاضياً بديوان المظالم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي
١١:٢٩:٠٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الموارد البشرية عن تفاصيل تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 1441/8/14هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة.

ويبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

ما هو الهدف؟

دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة

ما هو حجم المنشأة المعفاة؟

التي يبلغ إجمالي العاملين فيها : عمال فأقل بمن فيهم مالكها

ماذا يشترط؟

أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها

كم عدد المعفى عنهم ؟

وافدان إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل.

وافدان إذا كان مع المالك موظفاً سعودياً مسجلاً بالتأمينات على المنشأة

كم هي مدة الإعفاء؟

سنة واحدة إضافية

اقرأ أيضا:

مطلقة ليس لديها أبناء هل تستحق الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية تُجيب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إعفاء السعودية اليوم المقابل المالي المنشآت الصغيرة وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
هزات أرضية متتالية في أملج والعيص

هزات أرضية متتالية في أملج والعيص

٠٣:٠٨ م، السبت، ١٣ أكتوبر ٢٠١٨
خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية

خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية

٠١:٤٣ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
مصادر: 43% من مشتركي «تيسير» ألغوا حساباتهم

مصادر: 43% من مشتركي «تيسير» ألغوا حساباتهم

٠٨:٣٦ ص، الأثنين، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
حارس المدرسة المصاب بالرصاص يكشف مفاجأة في أول تصريح له

حارس المدرسة المصاب بالرصاص يكشف مفاجأة في أول تصريح له

١٢:٠٦ م، الثلاثاء، ١٣ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *