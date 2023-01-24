“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

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كشفت الموارد البشرية عن تفاصيل تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 1441/8/14هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة.

ويبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

ما هو الهدف؟

دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة

ما هو حجم المنشأة المعفاة؟

التي يبلغ إجمالي العاملين فيها : عمال فأقل بمن فيهم مالكها

ماذا يشترط؟

أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها

كم عدد المعفى عنهم ؟

وافدان إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل.

وافدان إذا كان مع المالك موظفاً سعودياً مسجلاً بالتأمينات على المنشأة

كم هي مدة الإعفاء؟

سنة واحدة إضافية

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