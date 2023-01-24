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أوكرانيا تعلن رفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار “مينسك”
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أوكرانيا تعلن رفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار “مينسك”

أوكرانيا تعلن رفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار “مينسك”

أوكرانيا تعلن رفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار “مينسك”
١١:٣٦:٤٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن أوكرانيا لا تريد عقد اتفاقية سلام مع روسيا على غرار اتفاقيات مينسك الموقعة في 2014 و2015 برعاية ألمانيا وفرنسا.

 

حرب أكثر دموية

 

وقال كوليبا في مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “أخطاء عملية مينسك يجب ألا تتكرر، وفي الحقيقة  يجب أن تكون مثالا على الطريقة غير الصحيحة لإجراء المفاوضات مع روسيا”.

واعتبر أنه “من الخطأ تجميد النزاع وتأجيل الحل للمستقبل”، مضيفًا أن “أي اتفاق محتمل مثل “مينسك-3″ سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط، وهي حرب أكثر دموية”.

نصائح بالحوار

 

وتابع أن “بعض الأشخاص في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى يواصلون أسداء النصائح كي تدخل أوكرانيا في الحوار مع روسيا بأسرع ما يمكن… بينما على الشركاء أن يجبروا روسيا وليس أوكرانيا على تقديم التنازلات”.

انضمام للناتو

كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، دعا إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”، منتقدا ألمانيا والولايات المتحدة بسبب صفقة فاشلة للتبرع بالدبابات.

 

وقال: “يحتاج الأوكرانيون إلى مئات الدبابات، ويجب أن يحصلوا عليها من الأمريكيين والألمان والبولنديين وغيرهم”.

 

ورأى أنه “من أجل الوضوح والاستقرار والسلام على المدى الطويل، يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو”.

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الكلمات الدلالية:
اتفاقية مينسك الحرب الروسية اوكرانيا روسيا

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