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بعد حرق عَلَمها.. السويد تغلق سفارتها في هذه الدولة بسبب تظاهرات تندد بحرق المصحف الشريف
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بعد حرق عَلَمها.. السويد تغلق سفارتها في هذه الدولة بسبب تظاهرات تندد بحرق المصحف الشريف

بعد حرق عَلَمها.. السويد تغلق سفارتها في هذه الدولة بسبب تظاهرات تندد بحرق المصحف الشريف

بعد حرق عَلَمها.. السويد تغلق سفارتها في هذه الدولة بسبب تظاهرات تندد بحرق المصحف الشريف
١١:٣٤:٢٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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  1. تواصل- وكالات:

تشهد الدول العربية والإسلامية حالة من الغضب والاستنكار، تجاه السويد وهولندا على إثر واقعتي إحراق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف.

 

وبسبب حالة الغضب، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، أن سفارتها أغلقت أبوابها في العاصمة التركية، اليوم الثلاثاء، بسبب احتمال حدوث احتجاجات.

 

إضرام النار في العلم السويدي

 

وتجمعت حشود غاضبة خارج السفارة السويدية لدى أنقرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأضرم محتجون النار في العلم السويدي خارج القنصلية في اسطنبول.

 

واجتمع المتظاهرون الغاضبون أمام قنصلية السويد في شارع الاستقلال بإسطنبول مساء يوم السبت بعد أن أحرق ناشط يميني متطرف نسخة من القرآن الكريم.

 

اشنقوا راسموس

 

وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون “اضربوا السويد واشنقوا راسموس بالودان” خارج القنصلية السويدية ويشعلون النار في العلم السويدي، كما حاولوا اقتحام مبنى القنصلية.

 

راسموس المتطرف

 

وسبق أن حصل الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان على إذن من الشرطة لتنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت حيث أحرق نسخة من القرآن الكريم.

 

دخول الناتو

 

من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن السويد لا يمكنها الاعتماد على دعم تركيا في محاولتها الانضمام إلى حلف الناتو، مؤكدًا أن الدولة التي تدعم الإرهاب وتحمي الذين يهينون الإسلام لن يناولوا دعم بلاده أبدًا.

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الكلمات الدلالية:
#انقرة السويد حرق المصحف غلق سفارة السويد

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