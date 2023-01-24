بسبب رواية لأديب مشهور.. شاب ينهي حياة أسرته بالكامل في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة، تسببت رواية للأديب والكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ في دفع شاب عراقي إلى إنهاء حياة أسرته بالكامل بشكل مروع.

الأم والأشقاء

وشهدت منطقة حي النفط مركز مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط العراقية المحاذية لإيران، جريمة بشعة بمقتل أم و3 أشقاء على يد شقيقهم بالرصاص اليوم الثلاثاء.

رواية نجيب محفوظ

وحسب الشرطة العراقية فإن الجاني ادعى أنه أقدم على الجريمة بعد قراءته رواية للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رياض العكيلي، مدير المكتب الإعلامي لمحافظ واسط قوله إن الشاب البالغ من العمر 18 عاما، قام بقتل أفراد عائلته في منزلهم.

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يتيم الأب

وأشار إلى أن القاتل، وهو يتيم الأب، ادعى خلال التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه، أنه أقدم على تلك الفعلة متأثرا برواية لنجيب محفوظ، فيما لم يوضح المسؤول اسم الرواية التي كان يشير إليها الشاب.

سابقة مخدرات

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني، مفضلا عدم كشف هويته، إن “الشاب يدعى علي حبيب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم: والدته وشقيقه وشقيقتاه”.

وأوضح أن الجريمة وقعت بعد “منتصف ليل الاثنين بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران”.

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