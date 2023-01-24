السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023م

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أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني 2023م) للترم الدراسي الثالث، والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص).

وأوضحت الهيئة، أنها ستقدم مزايا تنافسية للطلاب المتقدمين، إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج، ولك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.