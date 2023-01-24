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السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023م
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السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023م

السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023م

السوق المالية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني 2023م
١١:٠٤:٣١ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني 2023م) للترم الدراسي الثالث، والذي يتيح لطلاب الجامعات والمعاهد ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية فرصة التدرّب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص).

وأوضحت الهيئة، أنها ستقدم مزايا تنافسية للطلاب المتقدمين، إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج، ولك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

1- جميع تخصصات (إدارة الأعمال).
2- جميع تخصصات (تقنية المعلومات).
3- جميع تخصصات (الإعلام).
4- القانون.
5- اقتصاد.
6- المخاطر.
7- إحصاء.

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أهدف البرنامج:

1- المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
2- مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- خطاب اعتماد التدريب.
3- انتظام كلي.
4- معدل دراسي لا يقل عن (جيد جداً).
5- يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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