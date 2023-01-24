استشاري نفسي: 12 وصية لحياة سعيدة.. أهمها الرابعة

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وجه المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، مجموعة من النصائح المهمة لحياة سعيدة ونفسية مطمئنة، مؤكدا أهمية الحرص على الصلاة في وقتها والتفاؤل وحسن الظن بالله.

وقال عبدالله السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لتكون سعيداً وتعيش حياة سعيدة عليه بما يلي:

12 وصية لحياة سعيدة

– آمن بالقضاء والقدر

– تفاءل وأحسن ظنك بالله

– احمد الله واشكره

– بادر للصلاة في وقتها

– تخلص من التسويف

– اختر أصدقاء إيجابيين

– اقبل النقد

– تعلم العطاء

– نم نوماً كافياً ليلا

– تعلم قول لا ؛ ولا تمارس دور الضحية

– لا تستجيب للإشاعات

– توقف عن التحسر على مافات

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احذر «القيل والقال».. مستشار أسري: 6 نصائح لتعيش حياة سعيدة هادئة

6 نصائح لحياة سعيدة

وفي وقت سابق، وجه المستشار الأسري د. عبدالله السلمان نصائح ذهبية لعيش المرء حياة سعيدة هادئة، بعيدا عن المنغصات والأمور المحزنة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: كي تعيش مرتاحاً عليك بالتالي:

1- تجاهل الأفكار السلبية

2- لا تنشغل بماضيك كيف ظلمت

3- ابتعد عن التركيز على القيل والقال

4- لا تشغل نفسك بما يستنزف طاقتك

5- ابتعد عن مقارنة نفسك بغيرك

6- تأمل فيما عندك من نعم وهي لا تحصى وبادر لشكر الله وحمده.

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