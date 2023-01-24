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النائب العام اللبناني يرفض المثول للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
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النائب العام اللبناني يرفض المثول للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

النائب العام اللبناني يرفض المثول للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

النائب العام اللبناني يرفض المثول للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
١٠:١٩:٠١ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعث النائب العام اللبنانى، غسان عويدات، رسالة إلى قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، أبلغه برفض المثول أمامه للتحقيق في القضية.

استدعاء النائب العام و3 قضاة

وقال عويدات، في رسالة موجهة للبيطار: “نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”، حسب “سبوتنيك”.

وأدرج البيطار، اليوم الثلاثاء، النائب العام، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل.

قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار - مرفأ بيروت

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وقف قرارات البيطار

وفي سياق متصل، نقلت مواقع لبنانية، تعميما أصدرته قوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، على جميع القطاعات والوحدات، بعدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

توقف التحقيق لمدة 13 شهرًا

وكان مصدر قضائي أفاد بأن القاضي اللبناني الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 استأنف عمله بعد توقف دام 13 شهرًا بسبب ضغوط سياسية.

وأضاف المصدر لـ”فرانس 24″، أن القاضي طارق بيطار قرر استئناف تحقيقه، مضيفًا أنه أمر بالإفراج عن خمسة مشتبه بهم محتجزين.

قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار -- مرفأ بيروت

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