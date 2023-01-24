بمساحة 18 ألف م2.. اكتمال فرش 20 مسجدًا وجامعًا بمحافظات مكة المكرمة

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استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، فرش عدد من الجوامع والمساجد في المنطقة بالمرحلة الأولى، إذ بلغت 20 مسجدا وجامعا في عدد من المحافظات.

استعدادا لشهر رمضان

وجاءت المرحلة ضمن مشروع الفرش الذي اعتمدته الوزارة هذا العام، حيث تم تخصيص مساحة 18 ألف متر مربع، وتم اختيار السجاد من النوع الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، وتوفير كل سبل الراحة للمصلين، حسب “عكاظ”.

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مواكبة لرؤية المملكة 2030

وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن عدة مراحل ومشاريع اعتمدتها الوزارة في خطتها لهذا العام 1444هـ، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في أعمال وبرامج الوزارة المختلفة.

وتضمنت توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بفرش وتهيئة المساجد بأفضل أنواع السجاد الفاخر، وتقديم كافة الخدمات للمصلين لأداء العبادة بكل خشوع وطمأنينة، وذلك ضمن الواجب الشرعي والمسؤولية تجاه بيوت الله.