أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء وأمطار رعدية على مكة والرياض غدًا

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

اليوم وغدًا.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار على مكة والرياض وهذه المناطق

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية الحادية عشرة بتساقط أمطار اليوم الثلاثاء وحتى صباح الغد على مناطق المملكة.. المزيد هنا

عاجل.. مجلس الوزراء يقرر إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.. المزيد هنا

لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا.. إلزام الشركات والمكاتب بعدم تجاوز سقف التكاليف

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز.. المزيد هنا

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والستين شهر فبراير من العام الجاري.. المزيد هنا

أبرزها لتعليم اللغة الصينية.. “الشورى” يوافق على 6 مذكرات تفاهم

وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية لتعليم اللغة الصينية.. المزيد هنا

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية بنسختها الثانية غدا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- يفتتح صاحب.. المزيد هنا

متى تتم دراسة الأهلية حال إضافة مولود بعد 10 يناير؟ حساب المواطن يجيب

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفيدين بشأن موعد دراسة الأهلية في حالة إضافة مولود بتاريخ 10 يناير.. المزيد هنا

“التعليم” تصدر قرارا بشأن زمن الحصص الدراسية

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا، يقضى بإعطاء الصلاحية للمدارس الأهلية والعالمية القرار، فيما يتعلق بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي.. المزيد هنا

حرق المصاحف وإساءة للنبي ﷺ .. الدنمارك والسويد وفرنسا “بؤرة” للفتن والعنصرية

تنتهج بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، أساليب عنصرية وكراهية مقيتة، وتسمح لمواطنيها بالإساءة للإسلام وللنبي ﷺ.. المزيد هنا

هل إصابة موظف يخضع لـ”التأمينات” بسبب العمل تؤهله للاستفادة من فرع الأخطار المهنية؟

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أحقية الموظف في الاستفادة من فرع الأخطار المهنية، حال تعرضه للإصابة بسبب المهنة أو أثناء القيام بمهامه الوظيفية.. المزيد هنا