10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء
تواصل – فريق التحرير:
حدد مجلس شؤون الأسرة، 10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء، ومساعدتهم في تحقيق النجاح والتفوق الدراسي.
وقال مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه في “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي لتعليم: “في ظل اتساع مجالات المعرفة ومصادرها تظل الأسرة ركيزةً أساسية في العملية التعليمية، تؤدي دورها بتشاركية مع المؤسسات التعليمية لصناعة أجيال المستقبل.
وحدد المجلس، أدوار الأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء كالتالي:
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دعم النجاح العلمي للأبناء
– توفير الاستقرار النفسي والعاطفي
– تهيئة المكان المناسب للدراسة في المنزل
– تجنيب الطفل الضغوط والأزمات العائلية
– الانسجام في توازن أدوارا لأم والأب
– دعم الطفل بالمواد العلمية المساندة
– مراقبة المستوى الدراسي بانتظام
– حسن التوجيه والرعاية والاستشارة
– إفساح المجال للطفل للاطلاع الثقافي
– الترغيب في المعرفة وحب العلم
– بناء علاقة إيجابية بين المنزل والمدرسة
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في ظل اتساع مجالات المعرفة ومصادرها تظل الأسرة ركيزةً أساسية في العملية التعليمية، تؤدي دورها بتشاركية مع المؤسسات التعليمية لصناعة أجيال المستقبل.#اليوم_العالمي_للتعليم #مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/VgZvykHc62
— مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) January 24, 2023