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10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء

10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء

10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء
٠٩:٢٢:٤٥ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد مجلس شؤون الأسرة، 10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء، ومساعدتهم في تحقيق النجاح والتفوق الدراسي.

وقال مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه في “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي لتعليم: “في ظل اتساع مجالات المعرفة ومصادرها تظل الأسرة ركيزةً أساسية في العملية التعليمية، تؤدي دورها بتشاركية مع المؤسسات التعليمية لصناعة أجيال المستقبل.

وحدد المجلس، أدوار الأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء كالتالي:

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دعم النجاح العلمي للأبناء

– توفير الاستقرار النفسي والعاطفي

– تهيئة المكان المناسب للدراسة في المنزل

– تجنيب الطفل الضغوط والأزمات العائلية

– الانسجام في توازن أدوارا لأم والأب

– دعم الطفل بالمواد العلمية المساندة

– مراقبة المستوى الدراسي بانتظام

– حسن التوجيه والرعاية والاستشارة

– إفساح المجال للطفل للاطلاع الثقافي

– الترغيب في المعرفة وحب العلم

– بناء علاقة إيجابية بين المنزل والمدرسة

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الكلمات الدلالية:
الأبناء اليوم العالمي للتعليم دعم النجاح العلمي للأبناء مجلس شؤون الأسرة

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