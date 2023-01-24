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حدد مجلس شؤون الأسرة، 10 أدوار للأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء، ومساعدتهم في تحقيق النجاح والتفوق الدراسي.

وقال مجلس شؤون الأسرة، عبر حسابه في “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي لتعليم: “في ظل اتساع مجالات المعرفة ومصادرها تظل الأسرة ركيزةً أساسية في العملية التعليمية، تؤدي دورها بتشاركية مع المؤسسات التعليمية لصناعة أجيال المستقبل.

وحدد المجلس، أدوار الأسرة في دعم النجاح العلمي للأبناء كالتالي:

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دعم النجاح العلمي للأبناء

– توفير الاستقرار النفسي والعاطفي

– تهيئة المكان المناسب للدراسة في المنزل

– تجنيب الطفل الضغوط والأزمات العائلية

– الانسجام في توازن أدوارا لأم والأب

– دعم الطفل بالمواد العلمية المساندة

– مراقبة المستوى الدراسي بانتظام

– حسن التوجيه والرعاية والاستشارة

– إفساح المجال للطفل للاطلاع الثقافي

– الترغيب في المعرفة وحب العلم

– بناء علاقة إيجابية بين المنزل والمدرسة

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