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قرار كويتي مفاجئ بإعادة مئات المتقاعدين إلى الخدمة في وزارة الداخلية
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قرار كويتي مفاجئ بإعادة مئات المتقاعدين إلى الخدمة في وزارة الداخلية

قرار كويتي مفاجئ بإعادة مئات المتقاعدين إلى الخدمة في وزارة الداخلية

قرار كويتي مفاجئ بإعادة مئات المتقاعدين إلى الخدمة في وزارة الداخلية
٠٩:٠٠:٤٠ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت الكويت إعادة إلحاق مئات المتقاعدين من وزارة الداخلية إلى دورة إعادة الخدمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ طلال الخالد توجيهاته وتعليماته بإلحاق 759 من منتسبي وزارة الداخلية المتقاعدين ومن لديهم خدمات سابقة في الجهات العسكرية بدورة إعادة الخدمة.

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أسباب القرار

وأوضحت الوزارة في بيان- حسب صحيفة القبس-  أن ذلك جاء بناءً على توجيهات الخالد بتعزيز قوة الشرطة بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ولديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة الداخلية والجهات العسكرية.

ومنح الفرصة لمن لديه الرغبة في العودة لشرف الخدمة ممن تقاعد أو انتهت خدمته، وحرصاً على تعزيز الحس والانتماء الوطني وسد الشواغر ودعم ومساندة منتسبي وزارة الداخلية لمواصلة مسيرتهم العملية في خدمة الوطن.

الالتحاق الأحد القادم

وأشارت إلى صدور قرار بعقد دورة اعادة الخدمة لعدد 759 من منتسبي وزارة الداخلية والجهات العسكرية ممن لديهم خدمات سابقة بعد استيفائهم الشروط والاجراءات اللازمة لالتحاقهم يوم الأحد 29 يناير الجاري.

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