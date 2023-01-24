بدون خبرة.. شركة معادن تعلن توفر وظائف إدارية
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أعلنت شركة التعدين العربية، توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد إداري (Admin Assistant) لحملة الدبلوم فأعلى حسب الشروط والمتطلبات التالية:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (السكرتارية التنفيذية أو إدارة المكاتب) أو ما يعادلهم من التخصصات الإدارية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي ومعالجة الكلمات على الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– القدرة على الطباعة على لوحة المفاتيح بسرعة لا تقل عن 60 كلمة في الدقيقة باللغة الإنجليزية.
– يفضل من لديهم القدرة على الاختزال بسرعة 90 كلمة في الدقيقة (غير مطلوب).
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد جداً فأعلى).
– لا يشترط الخبرة
المزايا المقدمة:
– راتب شهري أساسي مجزي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
– نظام تملك المنازل.
– راتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان.
– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
– بدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي حسب مقر التعيين وسياسة الشركة.
– برامج تدريب على رأس العمل وبرامج تطوير وظيفية وقيادية.
– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
– مكافأة خدمة مستمرة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: ( هنا )
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