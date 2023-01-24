بدون خبرة.. شركة معادن تعلن توفر وظائف إدارية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية، توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد إداري (Admin Assistant) لحملة الدبلوم فأعلى حسب الشروط والمتطلبات التالية:



الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (السكرتارية التنفيذية أو إدارة المكاتب) أو ما يعادلهم من التخصصات الإدارية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي ومعالجة الكلمات على الحاسب والبرامج ذات الصلة.

– القدرة على الطباعة على لوحة المفاتيح بسرعة لا تقل عن 60 كلمة في الدقيقة باللغة الإنجليزية.

– يفضل من لديهم القدرة على الاختزال بسرعة 90 كلمة في الدقيقة (غير مطلوب).

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد جداً فأعلى).

– لا يشترط الخبرة



المزايا المقدمة:

– راتب شهري أساسي مجزي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.

– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.

– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).

– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.

– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.

– نظام تملك المنازل.

– راتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان.

– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.

– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

– بدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي حسب مقر التعيين وسياسة الشركة.

– برامج تدريب على رأس العمل وبرامج تطوير وظيفية وقيادية.

– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

– مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: ( هنا )

اقرأ أيضا:

شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات