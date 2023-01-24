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قتلى في حادث إطلاق نار وسط العاصمة الأمريكية

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قتلى في حادث إطلاق نار وسط العاصمة الأمريكية

قتلى في حادث إطلاق نار وسط العاصمة الأمريكية

قتلى في حادث إطلاق نار وسط العاصمة الأمريكية
٠٨:٣١:٣٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار وقع داخل متجر وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

فيما تستمر حوادث العنف وإطلاق النار والطعن في أماكن متفرقة من الولابات المتحدة.

مراهقون يحملون السلاح

وتنتشر ظاهرة حمل المراهقين للسلاح، في أنحاء أمريكا، وتورطهم في حوادث إطلاق نار، بعضها عنصري.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي، إن 4 فتيان يبلغون من العمر 16 عاما، وطلق عليهم الرصاص قرب مدرسة بينيتو خواريز الثانوية.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، وإصابة آخرين في المدرسة التي تقع بمدينة ويست سايد، بولاية شيكاغو.

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إطلاق نار قرب الكابيتول

وطالت حوادث العنف وإطلاق النار، معظم الولايات الأمريكية، وأهم المدن، أبرزها ما وقع قرب مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، حادث تصادم عنيف وإطلاق نار وحالة قتل، في حادثة أعادت إلى الأذهان مشاهد اقتحام الكابيتول بعد خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية.

وفي التفاصيل، أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا صدم بسيارته حاجزا عند مبنى الكابيتول صباح الأحد، ثم شرع في إطلاق النار بالهواء من سيارته التي اشتعلت، قبل أن يطلق النار على نفسه.
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