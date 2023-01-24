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هل إصابة موظف يخضع لـ”التأمينات” بسبب العمل تؤهله للاستفادة من فرع الأخطار المهنية؟

هل إصابة موظف يخضع لـ”التأمينات” بسبب العمل تؤهله للاستفادة من فرع الأخطار المهنية؟

هل إصابة موظف يخضع لـ”التأمينات” بسبب العمل تؤهله للاستفادة من فرع الأخطار المهنية؟
٠٨:١٤:١٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أحقية الموظف في الاستفادة من فرع الأخطار المهنية، حال تعرضه للإصابة بسبب المهنة أو أثناء القيام بمهامه الوظيفية.

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، على سؤال جاء فيه “هل إصابة موظف خاضع لنظام التأمينات بمرض بسبب العمل تؤهله للاستفادة من فرع الأخطار المهنية؟”.

الاستفادة من فرع الأخطار المهنية

وأجابت التأمينات بقولها “نعم، يستفيد في حال ثبت أن الإصابة بالمرض بسبب العمل أو إصابته بمرض محدد في جدول الأمراض المهنية، ويلتزم المصاب بالمرض أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من اكتشاف المرض”.

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التأمينات الاجتماعية: على صاحب العمل استكمال البيانات وتحديث بيانات الأجور

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

طرق تقديم طلبات ضم المدد:

  • تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها
  • عن طريق جهة العمل التي يعمل بها
  • إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة

تقديم الطلب اختياري

ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، حسب “اليوم”.

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