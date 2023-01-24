راتب يصل لـ9 آلاف ريال.. معهد سرب يعلن انطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) فتح باب التسجيل (رجال / نساء) في شركة الخطوط الحديدية السعودية – سار، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%.

3- لا تقل درجة اختبار القدرات العامة (قياس) عن 70%.

4- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 23 عاماً.

5- أن يكون المتقدم لائق طبياً.

6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

متطلبات التقديم:

في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب توفير المتطلبات التالية:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.

– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس)

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مجالات التوظيف:

– قيادة القطارات.

– صيانة القاطرات والعربات.

– صيانة البنية التحتية.

– الاتصالات والإشارات والتحكم.

موعد التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م.

مزايا للمتقدمين:

– التوظيف مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار).

– الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.

– الراتب خلال فترة التدريب: 2000 ريال للسنة الأولى / 3000 ريال للمدة المتبقية.

مدة التدريب (سنتين ونصف):

– سنتين دراسة في مقر معهد سرب.

– ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).

ملاحظة:

– في حال عدم توفيرالمتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة سوف يتم إلغاء طلبك.

– في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

– سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد إختبارالقبول (بعد انتهاء الفرز).

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/04هـ الموافق 2023/02/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا