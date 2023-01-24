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راتب يصل لـ9 آلاف ريال.. معهد سرب يعلن انطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

راتب يصل لـ9 آلاف ريال.. معهد سرب يعلن انطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

راتب يصل لـ9 آلاف ريال.. معهد سرب يعلن انطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف
٠٧:٥٦:٠٠ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) فتح باب التسجيل (رجال / نساء) في شركة الخطوط الحديدية السعودية – سار، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%.
3- لا تقل درجة اختبار القدرات العامة (قياس) عن 70%.
4- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 23 عاماً.
5- أن يكون المتقدم لائق طبياً.
6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

متطلبات التقديم:

في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب توفير المتطلبات التالية:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.
– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس)

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مجالات التوظيف:

– قيادة القطارات.
– صيانة القاطرات والعربات.
– صيانة البنية التحتية.
– الاتصالات والإشارات والتحكم.

موعد التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م.

مزايا للمتقدمين:

– التوظيف مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار).
– الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.
– الراتب خلال فترة التدريب: 2000 ريال للسنة الأولى / 3000 ريال للمدة المتبقية.

مدة التدريب (سنتين ونصف):

– سنتين دراسة في مقر معهد سرب.
– ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).

ملاحظة:

– في حال عدم توفيرالمتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة سوف يتم إلغاء طلبك.
– في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
– سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد إختبارالقبول (بعد انتهاء الفرز).

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/02هـ الموافق 2023/01/24م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/04هـ الموافق 2023/02/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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