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الحقيل ينشر مقطع لتضرر أحد المباني بعد جريان السيول (فيديو)
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الحقيل ينشر مقطع لتضرر أحد المباني بعد جريان السيول (فيديو)

الحقيل ينشر مقطع لتضرر أحد المباني بعد جريان السيول (فيديو)

الحقيل ينشر مقطع لتضرر أحد المباني بعد جريان السيول (فيديو)
٠٧:٢٨:٥٠ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، مقطع فيديو لتضرر أحد المباني جراء السيول، حيث ظهرت التشققات الخطيرة في جميع أجزاء المنزل.

تضرر مبنى في الضاحية

وقال موثق المقطع، شاهد كيف يا أبو يحيى، إليك هذا المنظر، من الأمام ما شاء الله ديكورات، ولكن من الخلف الله المستعان، هذا المنزل طاح خلاص، إطلعوا خلاص.. هذه الضاحية يا أبو يحيى.. هذا الشغل التجاري، شغل ناس ما تخاف الله يا أبو يحيى.. إنا لله وإنا إليه راجعون!!

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حلها يا أبو يحيى

وعلق وليد سليمان الحقيل على المقطع المتداول، بقوله “حلها يا أبو يحيى.. وين أبو يحيى”، في إشارة إلى حالة التعجب من تضرر المبنى بهذا الشكل بعد هطول الأمطار وجريان السيول.

يذكر أن العديد من المناطق شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار  متوسطة إلى غزيرة، وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وبعم بنفعها البلاد والعباد.

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