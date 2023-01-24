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15 عاما سجن لكويتيين ارتكبوا هذا الفعل
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15 عاما سجن لكويتيين ارتكبوا هذا الفعل

15 عاما سجن لكويتيين ارتكبوا هذا الفعل

15 عاما سجن لكويتيين ارتكبوا هذا الفعل
٠٨:١٩:٢٥ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حكمت محكمة الجنايات في الكويت على مواطنين بالسجن مدة 15 عاما، وتغريمهما مبلغ 170 ألف دينار، بعد إدانتهما في قضية اختلاس أموال مخصصة لعلاج مواطنة في الخارج، بعد وفاتها.

 

صرفا مبلغ 170 ألف دينار

وأشارت حيثيات حكم المحكمة إلى أن المكتب الصحي تراخى في استرداد أموال علاج المريضة بعد وفاتها رغم إرسال المستشفى الذي تتعالج به كتاباً لوزارة الصحة في العام 2016 بأنها توفيت، حسب القبس”.

وتعود وقائع القضية إلى أن شخصاً ادعى أنه يعمل في المكتب الصحي في فرانكفورت، وسهل للمواطنين الحصول على المبالغ المخصصة لعلاج المواطنة والبالغة 170 ألف دينار، ورغم وفاتها صرفت المبالغ للشخصين.

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استنفار أمني في الكويت

وفي سياق مواز، استنفرت وزارة الداخلية الكويتية، بعد العثور على 4 جثث  في أماكن متفرقة في ظروف غامضة، ونقلت “الجريدة” الكويتية عن مصدر مسؤول، أن مسؤول قسم الحوادث في مستشفى الجهراء أبلغ عن وصول مواطنة بالعقد الثالث من عمرها متوفاة إلى مستشفى الجهراء وبدت عليها آثار عنف.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت قضية اختلاس في الكويت محكمة الجنايات الكويتية وزارة الداخلية الكويتية

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