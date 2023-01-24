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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية
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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية
٠٧:٢٨:١٦ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة، 29 مواطنًا، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة مكة المكرمة ومنتزه عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قائد القوات الخاصة

وكان قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، تفقد اليوم الثلاثاء، القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية، وموقع الجمل الأثري بمدينة سكاكا، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق المسؤولية للمحافظة على البيئة.

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

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اخبار السعودية الأمن البيئي السعودية اليوم القوات الخاصة للأمن البيئي

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