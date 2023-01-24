“التعليم” تصدر قرارا بشأن زمن الحصص الدراسية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا، يقضى بإعطاء الصلاحية للمدارس الأهلية والعالمية القرار، فيما يتعلق بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي.

لا تقل عن 35 و40 دقيقة

وأتاح القرار سلطة تقديم بدء اليوم الدراسي بنصف ساعة أو تأخيره ساعة عما هو معتمد، إضافة إلى منح المدرسة مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لاتقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية، للمدارس، حسب “عكاظ”.

ويتضمن القرار الإشارة إلى أن تتم الاستفادة من الوفر المتحقق من المرونة في زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة وبما يتوافق مع ساعات التعلم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي.

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ضرورة إشعار إدارة التعليم

ووجهت الوزارة في قرارها، المدارس الراغبة في تطبيق ما ورد فيها بضرورة إشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالمي الذي تتبع له مع أهمية إعلان توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.