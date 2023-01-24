متى تتم دراسة الأهلية حال إضافة مولود بعد 10 يناير؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات المستفيدين بشأن موعد دراسة الأهلية في حالة إضافة مولود بتاريخ 10 يناير.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “تم إضافة مولود بتاريخ 2023/1/13ولم يتم دراسة أهليته بتاريخ 2023/1/23 ولم تتم دراسة أهليته، ما السبب ومتى تتم دراسة الأهلية؟.

إضافة مولود كتابع

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “أهلا بك، في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة أهلية التابع وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس..”.

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والستين شهر فبراير من العام الجاري.

وأوضح في بيان له نشره على حسابه في “تويتر”، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط، ( اضغط هنا ).

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

تفاصيل دعم دفعة يناير

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

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145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.