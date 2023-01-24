الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة تدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا
الكويت.. فتاة غائبة عن الوعي داخل سيارتها وبتفتيشها كانت الصدمة
الثلوج تغطي الصحراء.. دولة عربية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث (فيديو)
عسر الهضم لدى كبار السن هل يستلزم إجراء منظار؟ استشاري يجيب
الذهب يصعد بعد انخفاض الدولار وترقب بيانات اقتصادية
شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

المملكة تدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

المملكة تدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

المملكة تدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا
٠٦:٤٨:٥١ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

الوجه القبيح لأوروبا

للمرة الثانية خلال أيام، كشفت أوروبا عن وجهها القبيح، وكذب ادعاءات احترام الآخر، حين قام هولندي متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي، بحماية الشرطة الهولندية.

يقف عليها بقدميه

ويعد إدوين واجنسفيلد، زعيم جماعة متطرفة تدعى بيجيدا، وهي مناهضة للإسلام في هولندا، ومقرها مدينة دين هاج.

وأظهر فيديو بثته وكالات أنباء، وانتشر بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، واجنسفيلد يقوم يتمزيق نسخة من المصحف الشريف، ويقف عليها بقدميه ساخرا، وسط حماية رجال الشرطة، وتواجد عدد من المصورين.

اقرأ أيضًا

العنصرية كلمة السر.. حرق المصحف الشريف بين التصرفات الفردية وسياسات الغرب

الكلمات الدلالية:
الإساءة للأديان المملكة العربية السعودية حرق القرآن الكريم متطرف هولندي هولندا

مواد ذات صلة

المزيد
وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

وزير التعليم يفاجئ معلماً بزيارته في فصله.. شاهد ما حدث (فيديو)

٠٧:٥٣ ص، الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠١٩
تطورات سريعة.. رئيس أوكرانيا يقيل نائب قائد الحرس الوطني

تطورات سريعة.. رئيس أوكرانيا يقيل نائب قائد الحرس الوطني

٠٢:١٦ ص، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
10 ملايين ريال عقوبة الشركات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات (فيديو)

10 ملايين ريال عقوبة الشركات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات (فيديو)

١٢:٣٠ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
بعد قرار وزير التعليم إلغاء اختبارات الفترتين.. هل سيتم عودة نظام الفصلين؟

بعد قرار وزير التعليم إلغاء اختبارات الفترتين.. هل سيتم عودة نظام الفصلين؟

٠٢:٢٠ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *