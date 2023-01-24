الثلوج تغطي الصحراء.. دولة عربية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث (فيديو)

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شهدت ولاية بشار الجزائرية، اليوم الثلاثاء،ظاهرة نادرة الحدوث تمثلت في تساقط كثيف للثلوج، خاصة في منطقة بني ونيف، حيث كانت آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.

وغطت الثلوج الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر في هذه المنطقة الصحراوية، بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.

واكتست رمال الصحراء حلة بيضاء، فيما انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.

ولاية بشار 🇩🇿 الصحراوية اليوم..،🌨️❄️ ماشاء الله تبارك الرحمن. pic.twitter.com/fQnB6sWEwQ — 🇩🇿 أبو البرآء الأندلسي 🇸🇦 (@Zaki_0800) January 24, 2023

تساقط ثلوج

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أمس الاثنين، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات، خاصة بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض.

🎥#فيديو| ظاهرة جوية نادرة تعود بعد أكثر من 10 سنوات في ولاية بشار الجزائرية.. تساقط كثيف للثلوج 🥶 اليوم (الثلاثاء)، خاصة في منطقة بني ونيف لأول مرة منذ 2012

(متداول) #عكاظ #ان_تكون_اولا #الجزائر https://t.co/3SlA4IOvMg pic.twitter.com/QNWuQl4WsH — عكاظ (@OKAZ_online) January 24, 2023

وتكتسي مناطق جزائرية عدّة خصوصًا شمال البلاد بالثلوج الكثيفة، بسببِ منخفض جويّ حادّ تتعرّضُ لهُ الولاياتُ الجزائرية. مناطق تكلّلت باللّون الأبيض بعدَ جفافٍ استمرّ أربع سنوات.