الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“التعليم” تصدر قرارا بشأن زمن الحصص الدراسية
حرق المصاحف وإساءة للنبي ﷺ .. الدنمارك والسويد وفرنسا “بؤرة” للفتن والعنصرية
متى تتم دراسة الأهلية حال إضافة مولود بعد 10 يناير؟ حساب المواطن يجيب
المملكة تدين وتستنكر تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا
الكويت.. فتاة غائبة عن الوعي داخل سيارتها وبتفتيشها كانت الصدمة
الثلوج تغطي الصحراء.. دولة عربية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الثلوج تغطي الصحراء.. دولة عربية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث (فيديو)

الثلوج تغطي الصحراء.. دولة عربية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث (فيديو)

الثلوج تغطي الصحراء.. دولة عربية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث (فيديو)
٠٦:٢٤:٠٦ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل-فريق التحرير

شهدت ولاية بشار الجزائرية، اليوم الثلاثاء،ظاهرة نادرة الحدوث تمثلت في تساقط كثيف للثلوج، خاصة في منطقة بني ونيف، حيث كانت آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.

وغطت الثلوج الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر في هذه المنطقة الصحراوية، بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.

واكتست رمال الصحراء حلة بيضاء، فيما انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.

تساقط ثلوج

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أمس الاثنين، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات، خاصة بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض.

وتكتسي مناطق جزائرية عدّة خصوصًا شمال البلاد بالثلوج الكثيفة، بسببِ منخفض جويّ حادّ تتعرّضُ لهُ الولاياتُ الجزائرية. مناطق تكلّلت باللّون الأبيض بعدَ جفافٍ استمرّ أربع سنوات.

 

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الجوية الثلوج الجزائر دولة عربية

مواد ذات صلة

المزيد
أمانة الرياض: ضبط كميات من الدجاج مجهولة المصدر أمام 8 جوامع (صور)

أمانة الرياض: ضبط كميات من الدجاج مجهولة المصدر أمام 8 جوامع (صور)

٠٨:١٠ م، الجمعة، ٢١ نوفمبر ٢٠١٤
أب يقاضي شركة إنتاج‏ استغلت ابنته في فيلم عن التحرش الجنسي

أب يقاضي شركة إنتاج‏ استغلت ابنته في فيلم عن التحرش الجنسي

٠٣:١٣ م، الأثنين، ١٢ يناير ٢٠١٥
مصادر لـ”تواصل”: إلزام من يتقاضون راتب 6 آلاف بدفع أقساط “العقاري” شهريًا

مصادر لـ”تواصل”: إلزام من يتقاضون راتب 6 آلاف بدفع أقساط “العقاري” شهريًا

٠٨:٤٦ م، الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠١٤
ضبط 15 إثيوبياً يسلبون سائقي الشاحنات تحت تهديد السلاح

ضبط 15 إثيوبياً يسلبون سائقي الشاحنات تحت تهديد السلاح

١١:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *