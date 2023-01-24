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عسر الهضم لدى كبار السن هل يستلزم إجراء منظار؟ استشاري يجيب

عسر الهضم لدى كبار السن هل يستلزم إجراء منظار؟ استشاري يجيب

عسر الهضم لدى كبار السن هل يستلزم إجراء منظار؟ استشاري يجيب
٠٦:١٨:١٢ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، كبار السن بعمل المنظار في حالة استمرار مشاكل عسر الهضم.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن عسر الهضم يعد من دواعي إجراء منظار الجهاز الهضمي العلوي خصوصًا لدى الأشخاص الذين أعمارهم تجاوزت 60 سنة”.

وفي وقت سابق، نصح المجلس الصحي السعودي، باتباع 3 طرق للوقاية من عسر الهضم الوظيفي.

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نصائح لتجنب عسر الهضم

-تجنب الأكل قبل النوم بـ3 إلى 4 ساعات.

-الحرص على تناول وجبات صغيرة مع مضغ الأكل جيدًا.

-التقليل من التوابل الحارة والأكل الذي يحتوي على دهون.

كذلك، وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة أثناء تناول الطعام لتفادي آلام المعدة وعسر الهضم.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في “تويتر”: ” لا تستعجل بأكلك مهما بلغ جوعك”.

وأضافت أن تناول الطعام بسرعة يؤدي إلى:

– آلام في البطن.

– عسر في الهضم.

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية مضغ الطعام ببطء والاستمتاع بوجبات الطعام.

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الكلمات الدلالية:
صحة عبدالله الذيابي عسر الهضم كبار السن

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