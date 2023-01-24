شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– يفضّل وجود خبرة في منصب إداري.
2- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
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نبذة عن الشركة:
– تعد شركة (البحر الأحمر الدولية) واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم ومقرها في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):
2- مسؤول أمن (الرياض):
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