شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير: أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: 1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك): – شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

– يفضّل وجود خبرة في منصب إداري. 2- مسؤول أمن (الرياض): – شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

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