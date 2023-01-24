الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى”.. شاهد كيف يحصل النمل على الطعام
مقتل ضابطين إيرانيين وإصابة ثالث في هجوم على دورية شرطة
استشاري نفسي: 7 أمور يجب أن تفعلها لتتجنب الإصابة بالاحتراق الوظيفي
لتقديم الخدمات بأعلى جودة.. استيراتيجية شاملة لتجربة ضيوف الرحمن
وعدة مشروعات.. الشورى يناقش نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها

الرئيسية

 /

فرص

 /

شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٦:٠٤:١٨ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– يفضّل وجود خبرة في منصب إداري.

2- مسؤول أمن (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

اقرأ أيضا:

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة مدن

نبذة عن الشركة:

– تعد شركة (البحر الأحمر الدولية) واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم ومقرها في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):

اضغط هنا

2- مسؤول أمن (الرياض):
اضغط هنا

اقرأ أيضا:

الذكاء الاصطناعي يطيح بالبشر من وظائفهم.. وحل مقترح لمعالجة المشكلة بالمملكة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم شركة البحر الأحمر الدولية وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«تقني خميس مشيط» يفتتح لقاء التوظيف الثاني ويحتفي بالخريجين

«تقني خميس مشيط» يفتتح لقاء التوظيف الثاني ويحتفي بالخريجين

٠٣:٥١ م، الخميس، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥
مدينة الملك سعود الطبية تعلن توفر وظائف صحية شاغرة في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن توفر وظائف صحية شاغرة في الرياض

١٢:١٠ ص، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
جمعية رعاية مرضى القلب تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

جمعية رعاية مرضى القلب تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

١١:٢٩ م، الثلاثاء، ٠١ مارس ٢٠٢٢
43 وظيفة إدارية وصحية وفنية بالهيئة الملكية بالجبيل

43 وظيفة إدارية وصحية وفنية بالهيئة الملكية بالجبيل

٠٨:١٣ ص، الأربعاء، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *