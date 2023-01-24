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مقتل ضابطين إيرانيين وإصابة ثالث في هجوم على دورية شرطة
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مقتل ضابطين إيرانيين وإصابة ثالث في هجوم على دورية شرطة

مقتل ضابطين إيرانيين وإصابة ثالث في هجوم على دورية شرطة

مقتل ضابطين إيرانيين وإصابة ثالث في هجوم على دورية شرطة
٠٦:٠١:١٠ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير

هاجم مسلحون دورية شرطة إيرانية في مدينة بمبور التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد على الحدود الباكستانية، ما أدى إلى مقتل ضابطين وإصابة ثالث.

وبحسب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري، فإن هجوماً مسلحاً وقع اليوم (الثلاثاء)، بالتوقيت المحلي على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة بمبور أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة ثالث.

هروب المهاجمين

ووقع الهجوم عند مدخل مدينة بمبور، وفر المهاجمون المسلحون من مكان الحادثة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية عن قنبري.

ولفت قائد الشرطة إلى أن ضابطين من قوات الشرطة برتبة رائد قتلا، هما مختار مؤمني وأبو ذر أميدوار، فيما أصيب الملازم أول ميلاد عبداللهي بجروح.

الهجوم  مجهول الفاعل

ولم تتضح الجهة المنفذة للهجوم الذي ضرب دورية للشرطة في بمبور، وعادة ما يشن تنظيم جيش العدل البلوشي مثل هذه الهجمات على القوات المسلحة الِإيرانية.

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الكلمات الدلالية:
إيران الثورة الإيرانية باكستان مقتل ضابطين

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