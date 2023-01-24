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الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى”.. شاهد كيف يحصل النمل على الطعام
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الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى”.. شاهد كيف يحصل النمل على الطعام

الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى”.. شاهد كيف يحصل النمل على الطعام

الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدى”.. شاهد كيف يحصل النمل على الطعام
٠٦:٠٢:٣٦ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعرف النمل بأنه فصيلة من الحشرات الاجتماعية التي تندرج تحت فصيلة النمليات من رتبة غشائيات الأجنحة وهي نفس الرتبة التي ينتمي إليها كل من الدبابير والنحل.

قرون استشعار دقيقة

وحسب مقطع فيديو، فإن المل يتواصل عبر قرون استشعار دقيقة جدا، تلتقط روائح الطعام بقدرة تزيد 5 أضعاف عن بقية الحشرات الأخرى.

وهناك ترتيب محدد للنمل في الحصول على الطعام، كما رصد الفيديو،  توجه ما تسمى بـ”النملة الكشافة” لاستكشاف أماكن الطعام، وفي طريقها، تبدأ في إفراز مادة من بطنها تسمى “الفيرمونات”، هي بمثابة معالم الطريق نحو  الحصول على الطعام.

تتبعها أسراب النمل 

وتلتقط أسراب النمل رائحة هذه المادة، فتتابع في نظام عجيب وراءها، مشكّلة صفا مرصوصا في الطريق، دون خلل أو تكاسل من إحداها.

ومن أجل الحفاظ على هذه الحاسة الاستشعارية الدقيقة، والقدرة الفائقة على التقاط الروائح، يجب أن تبقى قرون الاستشعار نظيفة تماما، فإن نظافة النمل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لها.

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آلية تنظيف المستشعرات

وأجرى باحثون في جامعة كامبرج البريطانية، حسب قناة “قاف التفاعلية” دراسة مفصلة، راقبوا من خلالها آلية النمل في تنظيف قرون الاستشعار.

وأظهرات المراقبة أن النملة تستخدم ساقها في تنظيف قرون الاستشعار، بشكل دائم، وهي عملية تمر بثلاث مراحل:

تزيل أولا القطع كبيرة الحجم بالاعتماد على منتصف ساقها الذي يشبه الفرشاة، ثم تقوم بعملية تمشيط تستهدف الأجزاء المتوسطة، وأخيرا تستخدم شعيرات دقيقة على طرف الساق لتنظيف الأجزاء الصغيرة.

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