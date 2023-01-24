استشاري نفسي: 7 أمور يجب أن تفعلها لتتجنب الإصابة بالاحتراق الوظيفي

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نصح الخبير والاستشاري النفسي منصور العسيري، ببعض النصائح والممارسات لتجنب الإصابة بالاحتراق الوظيفي وتعزيز الصحة النفسية أثناء ممارسة الوظائف والمهام اليومية المطلوبة.

وقال منصور العسيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: 7 أمور يجب أن تفعلها كي تتجنب الإصابة بالاحتراق الوظيفي كالتالي:

7 نصائح لتجنب الاحتراق الوظيفي

1- خفض سرعتك: جمعينا نملك أهدافاً في الحياة نريد أن نصل إليها ولكن أحيانا مع الحماس والرغبة القوية للوصول للهدف ننسى احتياجاتنا النفسية من نوم وأكل وراحة بالتالي تدفع أجسادنا الثمن.

ولذلك من المهم أن نخفض سرعتنا لكي نعتني بأنفسنا ونصل لأهدافنا بصحة نفسية وجسدية جيدة

2- النوم ثم النوم: أهم شيء يجب أن تحافظ عليه في يومك هو جودة نومك لأن في حال فرطت في ذلك سوف يتأثر مزاجك، إنتاجيتك، تعامل مع الآخرين أو حتى وزنك، لذلك، صدق من قال من زان نومه زان يومه.

3- ضع حدود صحية بينك وبين عملك: ذكرت الكاتبة ناجوسكي أن الأشخاص الذين لا يضعون حدوداً بينهم وبين عملهم هم الأكثر إصابة بالاحتراق النفسي لأن وضع هذه الحدود يساعد الإنسان على التوقف وشحن طاقته من ثم العمل مرة أخرى لأن جري الإنسان المستمر لتلبية رغبات الآخرين من غير توقف هو الوصفة.

أهمية ممارسة الرياضة

4- مارس الرياضة: ممارسة الرياضة، أحد الأمور التي تساعد على التقليل من الإصابة بالاحتراق النفسي، وإيقاف الاستجابة للقلق لأن استمرارها قد يسبب بالكثير من الأمراض العضوية والنفسية مثل ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.

5- خفض من توقعاتك: تحدد توقعات الإنسان نسبة إصابته بالاحتراق النفسي؛ أي كلما ارتفعت توقعات الإنسان كلما ارتفعت نسبة إصابته بالاحتراق النفسي فعلى سبيل المثال من المرجح أن تشعر بالإحباط والإرهاق إذا وصفت تحديًا كبيرًا بأنه سهل للغاية. فلذلك، يجب أن نحاول بشكل مستمر إعادة تقييم مدى توقعاتنا لجعلها أكثر واقعية لأن عدم حصول ذلك سوف يجعلنا عرضة أكثر للإصابة بالاحتراق.

6- ضع خطة للتعامل مع الضغوط: أحد الأمور التي تزيد من تأثير الضغوط علينا هو شعورنا بالعجز اتجاهها. لذلك، من المهم وضع خطة بشكل أسبوعي على الأقل تتضمن الطريقة التي سوف نتعامل بها مع الضغوط خاصة الشديدة.

7- اعطف على ذاتك: يعتقد الكثير أن الانتقاد المستمر للذات هو أفضل طريقة لدفعها للإنتاج والتحسن ولكن يغيب عن هؤلاء أن هناك خيطاً رفيعاً بين انتقاد الذات وجلد الذات وهي المرحلة التي عادة ما ينتقل إليها كثيرون الانتقاد لأنفسهم.

ويعد جلد الذات صفة سلبية لأنها قد تشعر الإنسان بالعجز والضغط وقد تمنع إحساسه بالطمأنينة بغض النظر عن المرحلة التي يصل لها.

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