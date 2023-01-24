لتقديم الخدمات بأعلى جودة.. استيراتيجية شاملة لتجربة ضيوف الرحمن

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أوصى المشاركون في الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بإعداد إستراتيجية شاملة لتجربة ضيوف الرحمن.

تقديم خدمات بجودة عالية

وتتضمن الاستراتيجية تلبية احتياجات ضيوف الرحمن في كامل رحلتهم، وتطوير الإدارة اللوجستية لتقديم الخدمات بجودة أعلى، وزيادة الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة والتقنيات الحديثة.

وكذلك إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي فــي عملية تطوير المرافق والخدمات في منظومة الحج والعمرة والزيارة، وزيادة أعداد المرافق والخدمات في كامل رحلة ضيوف الرحمن بما يتلاءم مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمواسم الحج والعمرة والزيارة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.

76 بحثًا علميًا

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي العمرو خلال إعلان التوصيات العلمية أن الملتقى هدف لتغطية الأبعاد المختلفة لتجربة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال استعراض 76 بحثاً علمياً محكماً وورقة عمل التي قدمت في (6) جلسات علمية، وجلسة رئيسة، بالإضافة إلى جلسة للملصقات العلمية.

التوصيات

وأشار إلى أن التوصيات جاءت هذا العام حول ثقافة تجربة الضيف، والحوكمة والتميز المؤسسي، وكفاءة وجودة الخدمات، حيث أكدت فيما يخص المحور الأول أهمية نشر ثقافة تجربة الضيف وإقامة البرامج الإثرائية والثقافية والتعليمية التدريبية المناسبة لذلك.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية فيما يتعلق بتجربة العميل وتطبيق المناسب منها في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك توعية ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم بمقاصد الحج والعمرة، والتركيز عند تصميم الخدمات الرقمية على التمحور حول تجربة ضيف الرحمن وإضفاء الطابع الإنساني عليها.

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