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عرض مغرٍ.. تناول الجبن قبل النوم واحصل على 1000 دولار!
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عرض مغرٍ.. تناول الجبن قبل النوم واحصل على 1000 دولار!

عرض مغرٍ.. تناول الجبن قبل النوم واحصل على 1000 دولار!

عرض مغرٍ.. تناول الجبن قبل النوم واحصل على 1000 دولار!
٠٤:٥٦:١٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

عرضت إحدى الشركات بالولايات المتحدة، الحصول على 1000 دولار مقابل تناول وجبات خفيفة من الجبن قبل النوم.

وأعلنت شركة “سليب جانكي”، المتخصصة في صناعة المراتب والمفروشات، أنها تبحث عن خمسة “حالمين بمنتجات الألبان” من أجل دراسة تسعى إلى معالجة الاعتقاد الشائع بأن تناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى قبل النوم يؤدي إلى كوابيس.

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وقالت الشركة في رسالة عبر البريد: “نريد أيضًا أن ننظر، إذا كان هذا صحيحًا، هل للجبن المختلفة تأثير أكثر من غيرها؟”.

وظيفة الحالمين الخمسة 

وسيُطلب من الحالمين الخمسة المختارين بمنتجات الألبان تتبع نومهم وتقديم تقييمات مكتوبة لجودة نومهم، ومستوى الطاقة طوال اليوم، وتقارير عن الأحلام والكوابيس بعد تناول منتجات الجبن المختلفة قبل النوم.

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وقالت دوروثي تشامبرز المتحدثة باسم الشركة في الإعلان: “نحن ندرك أيضًا أن الكوابيس ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الفوضى في ليلة نوم جيدة، لذا أردنا معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الأنواع المختلفة من الجبن والأعراض الأخرى التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح أثناء النوم”.

ومن المقرر أن تستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر. يتم قبول الطلبات حتى 10 فبراير.

الكلمات الدلالية:
تناول الجبن قبل النوم شركة سليب جانكي صناعة المراتب والمفروشات منتجات الألبان

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