وعدة مشروعات.. الشورى يناقش نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها

تواصل – واس:

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم برئاسة نائب الرئيس، مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

مناقشة مشروعات ومذكرات تفاهم واتفاقيات

وناقش المجلس خلال الجلسة عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات وأصدر قراره بشأنها، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، وذلك بعد أنْ قدّمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.

مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية

وناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة اليوم مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية والمحافظة عليها؛ المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها المتعلق بمشروع النظام المقترح، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كما صوت مجلس الشورى خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع مذكرة التفاهم قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

مذكرة في مجال منع الفساد بين المملكة وتايلند

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته، بعد استماعه إلى تقريرٍ قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.

وعقب ذلك أصدر المجلس قرارًا آخر بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبد الله آل طاوي، تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة والمتضمن رأيها حيالها.

اتفاقية مع مصر في مجال مكافحة الجريمة

وفي شأنٍ آخر، وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاونٍ بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة؛ بعد الاستماع إلى تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.

إلى ذلك، قدمت اللجنة الصحية تقريرهاً بشأن مشروع مذكرة تعاون بين المملكة والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، قدمهُ تحت قبة المجلس عضو اللجنة الدكتور عبد الرحمن الراجحي، وعقب طرح تقرير اللجنة على المجلس صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التعاون بالصيغة المرافقة.

وفي ذات الجلسة صوّت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاونٍ بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، حيث جاءت موافقة المجلس بعد أن قدم رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع اتفاقية التعاون بين البلدين، أمام المجلس.

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