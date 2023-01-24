أوكرانيا تكشف مفاجأة عن سبب سقوط طائرة وزير الداخلية في كييف

تواصل – وكالات:

بعد أسبوع من حادث سقوط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها وزير الداخلية ونحو 18 شخصُا قرب العاصمة كييف، تم الكشف عن سبب الحادث.

أخطاء ارتكبها الطيار خلال رحلته

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، عن مصادر حكومية أن السبب الرئيسي لسقوط وتحطم المروحية التي كانت تحمل على متنها وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، هي أخطاء ارتكبها الطيار خلال رحلته.

الضباب الكثيف هو كلمة السر

وكشفت المصادر أن الطيار كان يحلق بالمروحية على ارتفاع منخفض جدًا وفي ظروف رؤية محدودة، وذلك بسبب الضباب الكثيف، حيث لم يلاحظ المبنى الشاهق واصطدم به.

هذا ما فعله الطيار قبل السقوط بثوان

وحسب “سبوتنيك”، فقد اختار الطيار هذا الطريق بسبب مخاوف من ضرب الطائرة من بيلاروسيا، لذلك قرر الطيار التحليق عبر ضواحي كييف في منطقة بروفاري، مبينًا أن الضباب غطى المنطقة ولم يكن هناك ضوء وبناءً على ذلك تم إطفاء الأضواء الحمراء للمباني الشاهقة وفي لحظة حرجة اصطدمت المروحية ولم يكن لديه خيارات لمنع الكارثة.

مقتل 18 شخصًا بينهم وزير الداخلية

وقبل أسبوع، أعلنت مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين، و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة كييف.

زيلنسكي: مساعدات الغرب لن تغير الوضع العسكري

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني، أنه يصارح الغرب والجميع بشأن مصير بلاده أمام روسيا، مؤكدًا أن تسليم الغرب لعشرات الدبابات للجيش الأوكراني لن يغير الوضع العسكري والميداني بشكل جذري.

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