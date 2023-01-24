بشروط.. مجلس الوزراء يوافق على إعفاء هذه المنشآت من دفع المقابل المالي

تواصل – فريق التحرير:

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.

إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

وخلال جلسته وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

كما وفق المجلس على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، مشيدًا بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.

إبراز التقدم المحرز في إطار رؤية المملكة

ونوه مجلس الوزراء بما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي من إبراز التقدم المحرز في إطار رؤية المملكة 2030، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.

وأستعرض المجلس مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لاسيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

متابعة الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

وأكد المجلس أنه يتابع مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، ويجدد التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

إقرأ أيضًا:

عاجل.. مجلس الوزراء يقرر إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

عاجل.. مجلس الوزراء يعلق على تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن