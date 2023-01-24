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مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقات والقرارات الدولية
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مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقات والقرارات الدولية

مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقات والقرارات الدولية

مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقات والقرارات الدولية
٠٤:٣٠:١٠ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر عرقة بالرياض على العديد من القرارات والاتفاقات.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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كما وافق على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.

ووافق على جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بتقديمه وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.

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