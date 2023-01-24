فولكس فاغن تكشف عن 12 تحديثا في سيارتها الشبابية الجديدة (صور)

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تنوي شركة فولكس فاغن العملاقة والمتخصصة في تصنيع السيارات إطلاق نسخ معدّلة من سيارة ID.3 التي حظيت بشعبية واسعة في العامين الأخيرين.

والسيارات الجديدة ستحصل على العديد من التعديلات والمميزات التي تجعلها أكثر تميزا مقارنة بمركبات ID.3 الحالية، بحسب “روسيا اليوم”.

تغييرات في الشكل الخارجي

1- تغيير التصميم الخارجي لتبدو المركبات أكثر رياضية

2- تزويد المركبات بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 16 و19 إنشا.

3- تغيير شكل ممتصات الصدمات وأشكال فتحات الهواء

4- تغيير تصميم الجنح الهوائي الصغير الموجود على مؤخرة الهيكل

5- تغيير في تصميم المصابيح الأمامية والخلفية أيضا.

تغييرات في التصميم الداخلي

1- واجهات قيادة جديدة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا

2- ستزود الواجهات بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 12بوصة، وشاشة بارزة من الواجهة موضوعة قبالة المقود

3- كما سيحصل الزجاج الأمامي فيها على تقنيات عرض السرعة وبيانات الطريق للسائق.

4- ستتميز السيارة الجديدة ببطاريات قادرة على نقلها لمسافات أطول مقارنة ببطاريات ID.3 الحالية

5- ستحصل على تقنيات Plug & Charge للشحن

6- ستزود بحساسات مسافات وكاميرات متطورة وحساسات للضوء والمطر

7- ستجهّز بأنظمة أمان متطورة قادرة على التعرف على المركبات والمشاة على الطرقات لتفادي الحوادث.

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