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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.6 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.6 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.6 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.6 مليار ريال
٠٤:١٧:٢٥ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى “مؤشر السوق”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10796 نقطة (+ 30 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

الشركات الأكثر ارتفاعا

وارتفع سهما “أرامكو” و”مصرف الراجحي”، بنسبة 1 %، عند 33.20 ريال و79.50 ريال، على التوالي، بينما أنهت أسهم “المتقدمة” و”مجموعة تداول” و”كيان السعودية” و”أسمنت السعودية” و”سبكيم العالمية” و”مهارة” و”سيرا”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و4 %.

أعلى إغلاق

وسجل سهم “الحفر العربية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 137 ريالا (+ 5 %).

وتصدر سهم “الخليجية العامة” ارتفاعات السوق اليوم بالنسبة القصوى عند 7.61 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ2 مليون سهم.

الشركات المتراجعة

في المقابل، تراجع سهم “جبل عمر” بنسبة 1 % عند 18.06 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تلقيها إشعارا من هيئة الزكاة بتنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية بمبلغ 357 مليون ريال عن أعوام سابقة.

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