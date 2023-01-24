وزير الاستثمار يكشف عن نظام جديد لجباية الزكاة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن نظام جديد لجباية الزكاة يتم إجراء نقاشات حوله حاليًا.

وقال الفالح في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية بالرياض، إن هناك نظامًا جديدأ لجباية الزكاة في مطبخ الحكومة، موضحًا أنه يتم إجراء نقاشات حول وهناك حوار وشد وجذب مع الزملاء “صحي جدًا”، حتى يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية للمستثمرين.

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ضريبة الدخل على الشركات

وأشار إلى أنه يتم العمل على اللوائح جنبًا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة، لافتًا: “ننظر أيضًا لموضوع ضريبة الدخل على الشركات.. وقد يكون هناك مبادرات في هذا الموضوع لن يتم استباقها”.

وذكر وزير الاستثمار، أنه يتم العمل على استحداث نظام استثمار شامل، لأنه “ما يوجد الآن هو نظام استثمار أجنبي ولا يوجد نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والأجنبي والخليجي”.

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وبين أن هذا النظام سيوحد هوية المستثمرين وهو في مراجعة أخيرة وسيعرض على مجلس الشورى خلال الربع الأول من العام الجاري، وقال إنه يتطلع لإصدار في الربع الثاني أو الثالث بعد إقراره من مجلس الوزراء.