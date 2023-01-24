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“لا دخل لي ومتزوج ولدي طفلان” هل أستحق الدعم ؟ حساب المواطن يرد
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“لا دخل لي ومتزوج ولدي طفلان” هل أستحق الدعم ؟ حساب المواطن يرد

“لا دخل لي ومتزوج ولدي طفلان” هل أستحق الدعم ؟ حساب المواطن يرد

“لا دخل لي ومتزوج ولدي طفلان” هل أستحق الدعم ؟ حساب المواطن يرد
٠٣:٤٩:٣٤ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع حالة أب عاطل ولا دخل له ولديه طفلان والذي تساءل هل يحق له الدعم كأحد المستحقين.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، أن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان السائل استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

معرفة حالة الاعتراض المالي

وبشأن الاعتراض المالي المقدم من أي مستفيد في أقرب وقت ممكن، أوضح البرنامج خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أنه يمكنه معرفة حالة الاعتراض المالي عن طريق حسابه، من خال الدخول على الدفعات المالية والاعتراضات المالية السابقة.

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صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط،(اضغط هنا).

حساب المواطن يكشف سبب قطع الدعم الإضافي عن بعض المستفيدين

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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