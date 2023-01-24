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هل يمكن تمديد الزيارة العائلية لمدة سنة أم يجب الخروج والعودة كل 3 أشهر؟ “الجوازات” ترد
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هل يمكن تمديد الزيارة العائلية لمدة سنة أم يجب الخروج والعودة كل 3 أشهر؟ “الجوازات” ترد

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية لمدة سنة أم يجب الخروج والعودة كل 3 أشهر؟ “الجوازات” ترد

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية لمدة سنة أم يجب الخروج والعودة كل 3 أشهر؟ “الجوازات” ترد
٠٢:٥٩:٤٢ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ردت المديرية العامة للجوازات على تساؤل حول ما إذا كان تمديد الزيارة العائلية لمدة سنة أم يجب الخروج والعودة كل 3 أشهر، أم تمدد داخليًا بدون السفر.

وجاء في ردها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل إنتهاء صلاحية التأشيرة”.

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مجموع تمديد تأشيرة الزيارة ١٨٠ يومًا

وقالت “الجوازات” في رد على استفسار سابق عن مدة الإقامة القانونية داخل المملكة بالنسبة للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت إن “التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة ١٨٠ يومًا”.

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كيفية استخراج تأشيرات الزيارة العائلية

وتأشيرات الزيارة العائلية هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية تمكن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة، الأبناء).

-املأ النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.
-اختم الطلب وصادقه إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

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