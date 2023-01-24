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تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر (فيديو)
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تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر (فيديو)

تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر (فيديو)

تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر (فيديو)
٠٢:٤٧:٢٨ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

كشفت منصة “أبشر”، عن خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر المنصة.

ونشرت “أبشر”، عبر حسابها في موقع “تويتر”، “فيديو جراف” يوضح خطوات تعديل المؤهل الدراسي على النحو التالي:

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-تحت تبويت “خدماتي”، يتم اختيار “خدمات”

-اختيار “الأحوال المدنية”

-الضغط على أيقونة “تواصل”

-تعبئة البيانات والتأكد من متطلبات الخدمة، ثم تقديم الطلب.

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منصة أبشر

وتعد أبشر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية تتيح للمواطنين والمقيمين إجراء كافة معاملاتهم الخاصة بسهولة في اي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المختصة، كما أنها تربط بين جميع القطاعات الحكومية.

ويخدم تطبيق أبشر على الجوال أكثر من 21 مليون مواطن ويقدم أكثر من 170 خدمة إلكترونية، كما أنه يقدم خدماته على مدار 24 ساعة مجانًا.

 

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